The Telegraph: Жители Германии массово требуют отставки Шольца

The Telegraph пишет, что больше половины жителей Германии хочет отставки главы правительства Олафа Шольца.

Канцлер Германии Олаф Шольц может быть отправлен в отставку уже в самое ближайшее время, пишет британская газета The Telegraph.

По информации авторитетного британского издания, две трети немецких избирателей хотят, чтобы Олаф Шольц покинул пост главы правительства.

Авторы пишут, что именно Шольц виновен в энергетическом кризисе, с которым сейчас столкнулось немецкое общество.

"Две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность страны", - заявляет издание.