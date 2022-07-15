The Telegraph: Жители Германии массово требуют отставки Шольца
The Telegraph пишет, что больше половины жителей Германии хочет отставки главы правительства Олафа Шольца.
Канцлер Германии Олаф Шольц может быть отправлен в отставку уже в самое ближайшее время, пишет британская газета The Telegraph.
По информации авторитетного британского издания, две трети немецких избирателей хотят, чтобы Олаф Шольц покинул пост главы правительства.
Авторы пишут, что именно Шольц виновен в энергетическом кризисе, с которым сейчас столкнулось немецкое общество.
"Две трети избирателей осуждают Олафа Шольца за то, что он не сумел обеспечить энергетическую безопасность страны", - заявляет издание.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Посольство США в Киеве просит американцев немедленно уехать из страны
Когда ловить линя: Чем лучше прикормить эту хитрую рыбу
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине
BMW работает над серийным производством водородных автомобилей
Вучич: Сербия считает мировой войной конфликт Запада и России в Украине