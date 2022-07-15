Шольц может стать следующим кандидатом на отставку в европейских правительствах
Издание The Telegraph выражает уверенность, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может стать следующим главой европейского правительства, который попросит отставки.
«На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – сообщает издание.
Причиной отставки правительства Шольца может стать глобальный энергетический кризис в Германии. Пока правительство слабо представляет, как выровнять ситуацию.
Зависимость от российских энергоресурсов и отказ от атомной энергетики привели к чрезвычайной ситуации.
Шольц при этом показал себя, как мягкий, дипломатичный политик, который пытался лавировать между Украиной, НАТО и Россией, стерпев при этом оскорбления в свой адрес. Но так и не смог оказать Украине существенную военную помощь.
Опубликовано: Тарас Медведев
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