Шольц может стать следующим кандидатом на отставку в европейских правительствах

Издание The Telegraph выражает уверенность, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может стать следующим главой европейского правительства, который попросит отставки.

«На прошлой неделе Шольц с коллегами радовался краху Бориса Джонсона. Но немецкого канцлера вполне может ждать такой же кошмарный сценарий, а его злорадство может оказаться недолговечным», – сообщает издание.

Причиной отставки правительства Шольца может стать глобальный энергетический кризис в Германии. Пока правительство слабо представляет, как выровнять ситуацию.

Зависимость от российских энергоресурсов и отказ от атомной энергетики привели к чрезвычайной ситуации.

Шольц при этом показал себя, как мягкий, дипломатичный политик, который пытался лавировать между Украиной, НАТО и Россией, стерпев при этом оскорбления в свой адрес. Но так и не смог оказать Украине существенную военную помощь.