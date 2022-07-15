L'Echo: к концу года цены на авиаперелеты в Европе взлетят на 21%

Страховая компания Allianz дала прогноз относительно стоимости полетов в Европе. Аналитики считают, что к концу 2022 года стоимость перелетов вырастет минимум на 21%.

В статье L'Echo указываются забастовки, подорожание топлива и нехватка обслуживающего персонала в европейских авиакомпаниях. Из-за этих факторов они вынуждены повышать цены на перелеты. В страховой группе компаний Allianz считают, что удорожание билетов является «единственным условием, чтобы выжить перевозчику на рынке».

Страховые аналитики Allianz приводят данные, согласно которым чистый убыток европейских авиакомпаний оценивается в 9,7 миллиардов долларов. При этом около 25% убытка — оплата труда персонала. Это является главной причиной низкой рентабельности, так как средний показатель оплаты труда персонала не должен превышать 19%.

К большим расходом на оплату труда добавляется увеличенная стоимость топлива и практически непрекращающиеся забастовки. Страховщики Allianz считают, что до конца года европейские авиакомпании подниму стоимость перелетов минимум на 21%.

Ранее российских туристов предупредили о рисках при планах отпуска в Европе. Это связано с проблемами авиационной отрасли в целом, которая оказалась неготова к летнему сезону из-за санкций. Путешественников предупредили, что стоит учитывать сбои в расписании рейсов и очереди в аэропортах.