В Латвии украинские беженцы массово покончили жизнь самоубийством
В Латвии случилось массовое самоубийство беженцев, которые прибыли с территории Украины.
Информационное агентство BALTNEWS сообщило о массовом самоубийстве. которое произошло недавно в стране.
Покончить с жизнью решили сразу несколько беженцев, которые ранее прибыли в Латвию с территории Украины.
"Несколько украинских беженцев в Латвии покончили жизнь самоубийством", - передает источник.
Причиной такого страшного происшествия стал посттравматический синдром, с которыми люди попросту не смогли справиться.
Член правления Общества поддержки Украины Яна Стрелеца рассказала, что волонтеры не воспринимают ситуацию всерьез, а психологи не готовы оказывать необходимую помощь.
Опубликовано: Николай Скира
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