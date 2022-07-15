В Латвии украинские беженцы массово покончили жизнь самоубийством

В Латвии случилось массовое самоубийство беженцев, которые прибыли с территории Украины.

Информационное агентство BALTNEWS сообщило о массовом самоубийстве. которое произошло недавно в стране.

Покончить с жизнью решили сразу несколько беженцев, которые ранее прибыли в Латвию с территории Украины.

"Несколько украинских беженцев в Латвии покончили жизнь самоубийством", - передает источник.

Причиной такого страшного происшествия стал посттравматический синдром, с которыми люди попросту не смогли справиться.

Член правления Общества поддержки Украины Яна Стрелеца рассказала, что волонтеры не воспринимают ситуацию всерьез, а психологи не готовы оказывать необходимую помощь.