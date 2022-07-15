Минобороны РФ сообщило об уничтожении базы иностранных наемников под Харьковом

Российские войска на территории Украины уничтожили базу иностранных наемников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении большого скопления украинской армии в ходе спецоперации.

Отмечается, что поражены были до пяти сотен бойцов Вооружённых сил Украины. Также уничтожены около 50!иностранных наемников.

"В Харькове и Артемовске уничтожено до пятисот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников, а также до 50 единиц вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

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