Российские войска на территории Украины уничтожили базу иностранных наемников

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении большого скопления украинской армии в ходе спецоперации.

Отмечается, что поражены были до пяти сотен бойцов Вооружённых сил Украины. Также уничтожены около 50!иностранных наемников.

"В Харькове и Артемовске уничтожено до пятисот националистов, в том числе около 50 иностранных наёмников, а также до 50 единиц вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.