Беспилотный грузовой корабль «Dragon» доставит продукты на МКС

Беспилотный грузовой корабль «Dragon», с грузом в 2600 кг продуктов и материалов для научных экспериментов, отправился к Международной космической станции (МКС).

Американское космическое агентство NASA и операционная компания SpaceX объявили, что грузовой корабль стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Планируется, что он прибудет на МКС в субботу и пробудет там около месяца.

Эксперименты на борту грузового корабля предназначены, в частности, для изучения пустынной пыли в земной атмосфере и старения иммунных клеток.

