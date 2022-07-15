Андрей Марочко: ВСУ начали отступать из Северска

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ приняло решение о начале отступления из Северска. Украинские войска постепенно выводят на укрепленные участки.

Андрей Марочко считает, что отступление украинских военных будет происходить поэтапно, поэтому российской армии и силам ЛНР следует приготовиться к сопротивлению. Он также отметил, что располагает информацией о скрытном отступлении ВСУ с позиций.

Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский также сообщил, что ВСУ постепенно покидают Северск. Он добавил, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть города, а также подлёдные пути к нему.

Баевский подчеркнул, что ВСУ уже потеряли возможность оказывать сопротивление российской армии и силам ЛДНР организовано — это происходит небольшими группами на укрепленных участках. Народная милиция планирует начать зачистку восточных окраин в ближайшее время, так как в городе наблюдаются очаги сопротивления.

Ранее в Народной милиции ЛНР подтвердили захват американской гаубицы М777 при отступлении ВСУ. Сообщалось, что трофей захватили военные 2-го Луганского корпуса союзных сил.