Сенатор Мэнчин решил заблокировать экологический проект Байдена

За несколько месяцев до выборов в Конгресс США один из основных проектов президента Джо Байдена снова оказался под угрозой.

По сообщениям СМИ, сенатор Джо Мэнчин, который, как и Байден, является членом демократической партии, не собирается поддерживать важный для Байдена инвестиционный пакет, направленный на устранение условий изменений климата.

Сенатор родом из штата Западная Вирджиния, который является одним из крупнейших производителей энергии на угольных ТЭС.

В прошлом году Манчин уже заблокировал более амбициозную многотриллионную версию плана Байдена. Первоначальный проект предусматривал, среди прочего, налоговые льготы для семей и расширение услуг здравоохранения.

На борьбу с климатическим кризисом также запланировано более 500 миллиардов долларов, включая инвестиции в возобновляемые источники энергии.

В последние месяцы демократы уменьшили свои амбиции, чтобы заручиться поддержкой Манчина, пишет New York Times.

«Политические заголовки бесполезны для миллионов американцев, которые едва могут позволить себе продукты и бензин в условиях 9,1-процентной инфляции», — заявила пресс-секретарь Manchin Сэм Руньон. Однако, как сообщается, сенатор открыт для мер по снижению стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей.

Основываясь на опросах, эксперты считают вероятным, что демократы потеряют большинство в одной или обеих палатах на предстоящих в ноябре выборах в конгресс. Тогда демократы уже не смогут провести свой инвестиционный пакет из-за недовольства республиканцев.