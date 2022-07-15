В ЛНР сообщила об отступлении ВСУ на Донбассе
Вооруженные силы Украины начали отступление на Донбассе. Об этом рассказали в ЛНР.
Вооруженные силы Украины отступают из городов, за которые идут бои на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление ЛНР, войска Украины начали отходить из Северска.
"В ЛНР заявили, что украинское командование приняло решение о поэтапном выводе войск из Северска", - передает РИА.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Северск практически полностью перешел под контроль союзных сил.
Опубликовано: Николай Скира
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