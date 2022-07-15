Кэтрин Рассел заявила, что 25 млн детей во всем мире нуждаются в плановых прививках
Плановые прививки для детей сократились больше, чем когда-либо за последние 30 лет, из-за пандемии короны и проблем в конфликтных регионах.
В 2021 году 25 миллионов детей пропустили хотя бы одну из трех прививок АКДС, сообщили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ.
АКДС представляет собой комбинированную вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша.
«Последствия измеряются человеческими жизнями», — предупредила глава ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.
В 2020 году эта цифра составляла 23 млн, в 2019 году - 19 миллионов. В целом доля детей, получивших все три прививки, упала с 86 до 81 процента в период с 2019 по 2021 год.
По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ, большинство детей, пропустивших прививки АКДС, живут в Индии, Нигерии, Индонезии, Эфиопии и на Филиппинах. С другой стороны, Уганде и Пакистану в прошлом году удалось снова добиться высоких показателей вакцинации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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