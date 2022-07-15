Политолог Камкин: Меркель может вернуться в политику ФРГ при отставке Шольца

Научный сотрудник РАН, политолог Александр Камкин заявил, что при отставке канцлера Германии Олафа Шольца, велики шансы возвращения в политику Ангелы Меркель.

Ранее авторитетное британское издание The Telegraph сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц может уйти в отставку этой осенью. Причиной назывались инфляция, антироссийская политика, уязвимость энергетической безопасности страны и обеспокоенность немецкого общества.

При этом Александр Камкин считает, что Шольц уйдет из большой политики только в экстренной ситуации. Вероятность смены власти в ФРГ крайне низкая, однако она есть. В случае, если Шольц действительно уйдет, наиболее подходящий вариант временное возвращение Меркель в политику.

При этом политолог отметил, что вряд ли экс-канцлер будет долго задерживаться у власти в Германии, да и непонятно ее мнение по этому поводу. Вполне возможно, что при отставке Шольца оне откажется от такой возможности. Кроме того, Меркель уже не имеет такую поддержку общества, как год-два назад.

Камкин добавил, что проблема не в том, кто сейчас находится во власти в Германии, а в антироссийский санкциях. Практически все политические партии Германии за исключением «Альтернативы для Германии» и «Левых» выступают за усиление экономического давления на Россию. Это и вызывает недовольство немецкого общества нынешним политическим курсом Шольца.