Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и международные организации не провялил никакого интереса к судьбе британского наемника Пола Ури, плененного союзными силами.

Сегодня стало известно, что британский наемник Пол Ури скончался в плену в Донецкой народной республики от хронических болезней и подавленного психологического состояния. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.

Морозова отметила, что учитывая «диагнозы и стресс британца, он скончался». Инцидент произошел в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Донецкой народной республики.

Омбудсмен добавила, что во время первого медицинского осмотра у Пола Ури было обнаружено ряд хронических заболеваний. Среди диагнозов — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, отек почек и ряд сердечно-сосудистых отклонений.

Кроме того, британский наемник находился в подавленном психологическом состоянии из-за «безразличия к его судьбе на родине — в Великобритании». Морозова подчеркнула, что «несмотря на тяжесть вменяемого преступления британца, ему была оказана соответствующая медицинская помощь».