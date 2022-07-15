Британский наемник Пол Ури скончался в плену в ДНР
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании и международные организации не провялил никакого интереса к судьбе британского наемника Пола Ури, плененного союзными силами.
Сегодня стало известно, что британский наемник Пол Ури скончался в плену в Донецкой народной республики от хронических болезней и подавленного психологического состояния. Об этом сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова в своем Telegram-канале.
Морозова отметила, что учитывая «диагнозы и стресс британца, он скончался». Инцидент произошел в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Донецкой народной республики.
Омбудсмен добавила, что во время первого медицинского осмотра у Пола Ури было обнаружено ряд хронических заболеваний. Среди диагнозов — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, отек почек и ряд сердечно-сосудистых отклонений.
Кроме того, британский наемник находился в подавленном психологическом состоянии из-за «безразличия к его судьбе на родине — в Великобритании». Морозова подчеркнула, что «несмотря на тяжесть вменяемого преступления британца, ему была оказана соответствующая медицинская помощь».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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