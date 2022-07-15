Германия пообещала помощь Молдове в 77 млн евро для поддержки домохозяйств
Германия намерена помочь Молдове, которая сильно страдает от последствий войны на Украине, еще 77 миллионов евро, заявила на донорской конференцией в Бухаресте Анналена Бербок.
Глава МИД Германии сообщила, что деньги будут использованы для смягчения последствий роста цен на энергоносители, продвижения возобновляемых источников энергии и предоставления помощи беженцам.
Большая часть денег — 40 миллионов евро, должна пойти на помощь частным домохозяйствам, чтобы смягчить резкий рост цен на энергоносители.
20 миллионов евро будут инвестированы в расширение использования возобновляемых источников энергии и продвижение ее эффективного использования.
17 миллионов поступают на помощь сотням тысяч украинских беженцев, которых приняла Молдова.
Кроме того, страна получит материальную помощь в виде видеодронов, внедорожников и устройств для проверки документов для пограничников.
«Это подчеркивает, насколько важно, чтобы мы продолжали работать над стабилизацией», — отметила Бербок.
Молдова – самая бедная страна в Европе. В апреле Молдове была обещана финансовая помощь на общую сумму более 700 млн евро на первой международной донорской конференции в Берлине.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Шестиметровую королевскую селедку поймали рыбаки в Чили
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Максим Галкин попал: на комика завели уголовное дело
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине