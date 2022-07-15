Украинские артиллеристы обстреляли снарядами «натовского» калибра Донецк

Представители СЦКК ДНР сообщили об нанесении украинской стороной массированного артиллерийского удара по Донецку, трое ранены.

15 июля штаб территориальной обороны ДНР, ссылаясь на информацию СЦКК на юго-востоке Украины, заявили, что бойцы ВСУ открыли артиллерийский огонь снарядами «натовского» калибра по нескольким районам Донецка, в результате чего три человека получили ранения.

Напомним, что вчера, 14 июля 2022 года, украинские солдаты обстреляли автовокзал «Центр» и ЦУМ Ворошиловского района Донецка, в результате чего скончались два человека, также был нанесён значительный ущерб городской инфраструктуре.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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