Иран продолжит преследовать свои интересы в ядерной программе
Иран полон решимости сохранить свои интересы в ядерной программе после подписания израильско-американского стратегического партнерства против Тегерана.
«Мы никогда не будем пренебрегать неотъемлемыми правами великого иранского народа в ядерной области», — написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян.
Глава иранской дипломатии отметил, что главной целью Ирана сейчас является достижение «хорошей сделки» для Тегерана по его ядерной программе.
«Шоу Белого дома и сионизма делает нас более решительными», — добавил он.
Напомним, что во время визита в Израиль президент США Байден и премьер-министр Лапид подписали соглашение об израильско-американском стратегическом партнерстве, направленное против Тегерана.
Опубликовано: Тарас Медведев
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