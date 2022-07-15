Иран продолжит преследовать свои интересы в ядерной программе

Иран полон решимости сохранить свои интересы в ядерной программе после подписания израильско-американского стратегического партнерства против Тегерана.

«Мы никогда не будем пренебрегать неотъемлемыми правами великого иранского народа в ядерной области», — написал в Твиттере министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Глава иранской дипломатии отметил, что главной целью Ирана сейчас является достижение «хорошей сделки» для Тегерана по его ядерной программе.

«Шоу Белого дома и сионизма делает нас более решительными», — добавил он.

Напомним, что во время визита в Израиль президент США Байден и премьер-министр Лапид подписали соглашение об израильско-американском стратегическом партнерстве, направленное против Тегерана.