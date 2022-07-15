Пленённый британский наемник ВСУ Пол Ури скончался

Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о гибели пленённого иностранного наёмника ВСУ Пола Ури.

15 июля Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о гибели пленённого британского наёмника Пола Ури, который прибыл на Украину для участия в СВО на стороне ВСУ.

Морозова отмечает, что Ури страдал от ряда хронических заболеваний и несмотря на оказываемую пленному всю необходимую медицинскую помощь, организм британца не смог выдержать стресс, который привёл к прогрессированию его хронических заболеваний, что и послужило причиной смерти.