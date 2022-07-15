Пленённый британский наемник ВСУ Пол Ури скончался
Омбудсмен ДНР Морозова сообщила о гибели пленённого иностранного наёмника ВСУ Пола Ури.
15 июля Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила о гибели пленённого британского наёмника Пола Ури, который прибыл на Украину для участия в СВО на стороне ВСУ.
Морозова отмечает, что Ури страдал от ряда хронических заболеваний и несмотря на оказываемую пленному всю необходимую медицинскую помощь, организм британца не смог выдержать стресс, который привёл к прогрессированию его хронических заболеваний, что и послужило причиной смерти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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