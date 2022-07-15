Французский мюзикл «Нотр-Дам де Пари» провел премьеру на Бродвее
Созданный более двадцати лет назад знамениты мюзикл только сейчас добрался до американской сцены и покорил публику, как, в принципе, и везде, где его показывали.
В прошедшую среду премьера «Нотр-Дам де Пари» в США прошла в театре Дэвида Х. Коха в Линкольн-центре. Публика устроила труппе и оркестру долгие аплодисменты.
За свою двадцатилетнюю историю «Нотр-Дам де Пари» объехал весь свет, побывал в Китае и Южной Корее. Постановку для американской публики несколько сократили и перевели на английский.
Мюзикл был создан в 1998 году Люком Пламондоном и Ришаром Коччианте по одноименному роману Виктора Гюго.
Опубликовано: Тарас Медведев
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