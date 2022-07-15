В ДНР скончался британский военнопленный из-за стресса и своего диагноза

Британец Пол Ури, который попал в плен в апреле скончался в заключении 10 июля, сообщила омбудсмен ДНР 15 июля.

«Несмотря на тяжесть преступлений, Пол Ури получил адекватную медицинскую помощь. Несмотря на это, ввиду своего диагноза и стресса, он скончался 10 июля», — сообщила в Telegram омбудсмен Дарья Морозова, отметив, что речь идет о наемнике.

Некоммерческая организация Presidium Network со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве объявила 29 апреля, что два знакомых ей сотрудника по оказанию помощи, Пол Ури и Дилан Хили, выполняли гуманитарную миссию на Украине.

Дарья Морозова отметила также, что британские власти, как и международные организации официально не проявили никакого интереса к судьбе наемника.