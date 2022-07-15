В ДНР скончался британский военнопленный из-за стресса и своего диагноза
Британец Пол Ури, который попал в плен в апреле скончался в заключении 10 июля, сообщила омбудсмен ДНР 15 июля.
«Несмотря на тяжесть преступлений, Пол Ури получил адекватную медицинскую помощь. Несмотря на это, ввиду своего диагноза и стресса, он скончался 10 июля», — сообщила в Telegram омбудсмен Дарья Морозова, отметив, что речь идет о наемнике.
Некоммерческая организация Presidium Network со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве объявила 29 апреля, что два знакомых ей сотрудника по оказанию помощи, Пол Ури и Дилан Хили, выполняли гуманитарную миссию на Украине.
Дарья Морозова отметила также, что британские власти, как и международные организации официально не проявили никакого интереса к судьбе наемника.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
В Стамбуле осквернено главное еврейское кладбище, вандалы задержаны
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Пропаганда и оружие: как Северная Корея противостоят ненавистному Западу
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине