Сын Высоцкого не намерен мириться с вдовой отца Мариной Влади

Российский актёр и режиссёр Никита Высоцкий поведал о непростых отношениях с вдовой отца Мариной Влади. Сын легендарного артиста не намерен мириться с пожилой французской актрисой.

Сын легендарного певца, актёра Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, который является актёром и режиссёром, рассказал о сложных взаимоотношениях с вдовой отца - французской актрисой Мариной Влади.

Никита Владимирович Высоцкий - советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и театральный педагог. Директор культурного центра-музея "Дом Высоцкого на Таганке" с 1996 года. Профессор кафедры режиссуры и мастерства актёра Московского государственного института культуры с 2012 года.

Высоцкий младший отказался мириться с его последней законной супругой.

Никита Высоцкий утверждает, что когда отца не стало они с Влади сблизились, так как у них было общее горе. Впоследствии же они разругались из-за памятника на могиле.

После у режиссера с актрисой произошёл серьёзный конфликт из-за книги об отце, так как Влади позволила себе в ней несправедливо высказаться о семье покойного.

Я к ней уважительно и хорошо отношусь, и это не мешает мне иметь особое мнение по поводу конкретных людей, которых она не любила, а я любил. Нам незачем мириться. Если бы это могло кому-то помочь… Но это просто не нужно.

Никита Владимирович Высоцкий добавил, что с вдовой отца у них друг к другу страшных претензий нет. Актер утверждает, что они просто чужие люди.