Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 200 бойцов нацбатальона «Кракен» в Харькове

Генерал-лейтенант РФ Конашенков сообщил об уничтожении по меньшей мере 200 бойцов «Кракен» и 50 наёмников ВСУ в Харькове.

В пятницу, 15 июля 2022 года, официальны представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об успешном уничтожении российскими солдатами опорного пункта нацбатальона «Кракен» в Харькове.

Конашенков уточняет, что в результате высокоточного удара военных союзных войск РФ были ликвидированы более 200 бойцов «Кракена» и 50 иностранных наёмников ВСУ, а также девятнадцать единиц военной техники противника.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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