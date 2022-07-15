Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали 200 бойцов нацбатальона «Кракен» в Харькове
Генерал-лейтенант РФ Конашенков сообщил об уничтожении по меньшей мере 200 бойцов «Кракен» и 50 наёмников ВСУ в Харькове.
В пятницу, 15 июля 2022 года, официальны представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга сообщил об успешном уничтожении российскими солдатами опорного пункта нацбатальона «Кракен» в Харькове.
Конашенков уточняет, что в результате высокоточного удара военных союзных войск РФ были ликвидированы более 200 бойцов «Кракена» и 50 иностранных наёмников ВСУ, а также девятнадцать единиц военной техники противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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