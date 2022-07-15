Молодые украинцы массово бегут в Румынию, спасаясь от мобилизации

Видео с тем, как через водную преграду на границе Украины и Румынии переправляются десятки молодых людей, попало в Сеть.

Как отметили в своем Телеграм  российские военкоры: «Украинские граждане призывного возраста бегут в Румынию от могилизации отправки на фронт».

Молодые люди на видео соорудили самодельный паром и переправляют по нескольку человек на другую сторону границы, где их уже дожидаются десятки «коллег».

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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