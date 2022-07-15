Молодые украинцы массово бегут в Румынию, спасаясь от мобилизации

Видео с тем, как через водную преграду на границе Украины и Румынии переправляются десятки молодых людей, попало в Сеть.

Как отметили в своем Телеграм российские военкоры: «Украинские граждане призывного возраста бегут в Румынию от могилизации отправки на фронт».

Молодые люди на видео соорудили самодельный паром и переправляют по нескольку человек на другую сторону границы, где их уже дожидаются десятки «коллег».