Молодые украинцы массово бегут в Румынию, спасаясь от мобилизации
Видео с тем, как через водную преграду на границе Украины и Румынии переправляются десятки молодых людей, попало в Сеть.
Как отметили в своем Телеграм российские военкоры: «Украинские граждане призывного возраста бегут в Румынию от могилизации отправки на фронт».
Молодые люди на видео соорудили самодельный паром и переправляют по нескольку человек на другую сторону границы, где их уже дожидаются десятки «коллег».
Опубликовано: Тарас Медведев
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