Джо Байден призвал пролить свет на смерть журналистки Ширин Абу Акле
Президент США Джо Байден призвал раскрыть судьбу гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле, убитой в мае прошлого года, освещая беспорядки.
Во время совместного брифинга для прессы с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме на Западном берегу Джо Байден воздал должное «жизненно важной работе» великого репортера с катарского канала «Аль-Джазира».
Ширин Абу Акле была палестинско-американской журналисткой, которая в течение 25 лет работала репортером арабоязычного канала Аль-Джазира.
После ее гибели в мае 2022 года ООН объективно обвинили в ней израильские власти.
Опубликовано: Тарас Медведев
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