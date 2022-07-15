Джо Байден призвал пролить свет на смерть журналистки Ширин Абу Акле

Президент США Джо Байден призвал раскрыть судьбу гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу Акле, убитой в мае прошлого года, освещая беспорядки.

Во время совместного брифинга для прессы с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме на Западном берегу Джо Байден воздал должное «жизненно важной работе» великого репортера с катарского канала «Аль-Джазира».

Ширин Абу Акле была палестинско-американской журналисткой, которая в течение 25 лет работала репортером арабоязычного канала Аль-Джазира.

После ее гибели в мае 2022 года ООН объективно обвинили в ней израильские власти.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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