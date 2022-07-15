Женщина отправила кузине счёт за праздничный торт, уничтоженный непослушным мальчиком

Героиня этой истории рассказала, что постаралась как следует подготовиться к празднованию пятого дня рождения своего сына.

Из-за пандемии у мальчика не было нормальных праздников с двух лет, а потому эта вечеринка должна была стать особенной.

Но всё испортил шестилетний гость — сын кузины нашей героини, который вообще не слышал о том, как нужно себя вести. Когда пришло время задувать свечи на торте, он попытался отпихнуть именинника и самостоятельно справиться со свечками.

Хулигана удержал отец виновника торжества, и после того, как задувание состоялось, сын родственницы так разгневался, что стукнул по торту рукой и опрокинул его на стол, заставив всех ахнуть.

Маме и папе именинника пришлось спешно заверить чуть не рыдающего сына, что у них имеется ещё один торт (за которым отец спешно помчался в магазин), а мальчик, по чьей вине произошло такое безобразие, отказался даже извиниться.

Теперь наша героиня считает, что двоюродная сестра должна ответить за поведение сына и заплатить за испорченный торт.

По сути она должна деньги за сразу два торта, но второе купленное лакомство родители именинника решили ей простить. Кузина уверена, что требование с неё денег и высланный счёт — это бред сумасшедшего.

А вот пользователи соцсетей, с которыми наша героиня поделилась случаем с тортом, в большинстве своём встали на её сторону.

Правда, люди думают, что никаких денег дама не получит, но, наверное, оно и к лучшему — будет повод больше не контактировать с такими родственничками.