Женщина отправила кузине счёт за праздничный торт, уничтоженный непослушным мальчиком
Героиня этой истории рассказала, что постаралась как следует подготовиться к празднованию пятого дня рождения своего сына.
Из-за пандемии у мальчика не было нормальных праздников с двух лет, а потому эта вечеринка должна была стать особенной.
Но всё испортил шестилетний гость — сын кузины нашей героини, который вообще не слышал о том, как нужно себя вести. Когда пришло время задувать свечи на торте, он попытался отпихнуть именинника и самостоятельно справиться со свечками.
Хулигана удержал отец виновника торжества, и после того, как задувание состоялось, сын родственницы так разгневался, что стукнул по торту рукой и опрокинул его на стол, заставив всех ахнуть.
Маме и папе именинника пришлось спешно заверить чуть не рыдающего сына, что у них имеется ещё один торт (за которым отец спешно помчался в магазин), а мальчик, по чьей вине произошло такое безобразие, отказался даже извиниться.
Теперь наша героиня считает, что двоюродная сестра должна ответить за поведение сына и заплатить за испорченный торт.
По сути она должна деньги за сразу два торта, но второе купленное лакомство родители именинника решили ей простить. Кузина уверена, что требование с неё денег и высланный счёт — это бред сумасшедшего.
А вот пользователи соцсетей, с которыми наша героиня поделилась случаем с тортом, в большинстве своём встали на её сторону.
Правда, люди думают, что никаких денег дама не получит, но, наверное, оно и к лучшему — будет повод больше не контактировать с такими родственничками.
Опубликовано: Игнат Ветров
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