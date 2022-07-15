Дмитрий Мезенцев призвал сделать Союзное государство особым примером для постсоветских стран

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России считает, что многое в дальнейшей постсоветской интеграции зависит от примера двух стран.

Он призвал добиться интеграции Беларуси и России таким образом, чтобы «это был удивительный, особый пример для постсоветского пространства».

При этом Мезенцев обратил внимание, что как образец интеграции СГ должно послужить примером и для других стран, которые сегодня ищут примеры надгосударственного партнерства.

Беларусь и Россия покажут пример «…даже для недружественных стран, которые много сделали для того, чтобы поссорить братьев на территории бывшего единого Отечества», отметил Госсекретарь.

По словам Мезенцева в обозначенных задачах многое зависит от реализации тех союзных программ, которые работают и которые намечены к реализации.