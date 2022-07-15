Дмитрий Мезенцев призвал сделать Союзное государство особым примером для постсоветских стран
Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России считает, что многое в дальнейшей постсоветской интеграции зависит от примера двух стран.
Он призвал добиться интеграции Беларуси и России таким образом, чтобы «это был удивительный, особый пример для постсоветского пространства».
При этом Мезенцев обратил внимание, что как образец интеграции СГ должно послужить примером и для других стран, которые сегодня ищут примеры надгосударственного партнерства.
Беларусь и Россия покажут пример «…даже для недружественных стран, которые много сделали для того, чтобы поссорить братьев на территории бывшего единого Отечества», отметил Госсекретарь.
По словам Мезенцева в обозначенных задачах многое зависит от реализации тех союзных программ, которые работают и которые намечены к реализации.
Опубликовано: Тарас Медведев
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