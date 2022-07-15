В Иране рассказали о совместной с Россией работой над новым автомобилем

Издание Khodrobank сообщает, что глава Ассоциации производителей моторов и автокомпонентов Исламской республики Мохаммадреза Наджафи-Манеш заявил о работе над автомобилем с Россией.

Сотрудничество в области автомобилестроения между Россией и Ираном наметилось в хоте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом в Khodrobank подчеркивают, что «до конкретики пока далеко». Не уточняется также, о каком автомобиле идет речь.

Ранее идея о совместном иранско-российском автомобиле была озвучена на ПМЭФ. Предполагалось, что в область разработке нового автомобиля также включится Турция. Причем изначально инициатива исходила именно от турецкой стороны — около семи лет назад она уже предлагала создать автомобиль, который будет выпускаться в Иране.

Турция предлагала схему производства компонентов в двух странах, а сборку — в третьей. Таким образом, автомобиль выходил бы на рынок по очень привлекательной цене. Тем не менее, сегодня Турция вряд ли согласится на участие разработки автомобиля, так как Анкара за семь лет создала собственный — TOGG.

Однако Иран очень рассчитывает на сотрудничество с Россией в области машиностроении, так как будучи изолированным из-за санкций, мало что способен сделать самостоятельно (имеется ввиду производства полного цикла).

Эксперты предполагают, что итогом иранско-российского сотрудничества в области машиностроения может стать выпуск автомобилей под брендом «Москвич». Есть предположение, что компоненты будут производится в Иране, а сборка производиться в российской столице.