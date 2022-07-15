Популярная сладость «M&M’s» сделала мужчину мировым рекордсменом
Брендан Келби из Австралии знает, что драже «M&M’s» существует не только для того, чтобы его есть.
Он сумел сбалансировать шесть драже, положив их друг на друга. Башенка, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса, простояла не менее 10 секунд.
Вообще рекорд с «M&M’s» получился довольно интригующим. Самым первым рекордсменом в этой номинации стал итальянец Сильвио Сабба, который сбалансировал четыре драже.
В 2020 году Брендан повторил этот рекорд, но в июне 2021 года его обошёл Уилл Катбилл из Великобритании — он построил башню из пяти «M&M’s».
Совместным обладателем этого рекорда стал Рокко Меркурио из Италии, который тоже положил друг на друга пять драже.
Теперь Брендан со своими шестью драже не только вернул себе титул рекордсмена, но и пока сумел превзойти всех.
Опубликовано: Антон Райт
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