Ленивца, расположившегося на отдых на электропроводах в Колумбии, сняли рабочие
Жители города Тараса (Колумбия) забеспокоились за ленивца, который расположился на отдых не в самом подходящем месте.
Животное влезло вверх по электрическому столбу, а после повисло на проводах, что нельзя назвать таким уж безопасным времяпрепровождением.
На помощь зверьку поспешили Виктор Уго Лопес и Алекс Мисас, работники коммунальных служб.
Мужчинам потребовалось около 20 минут, чтобы сначала добраться до ленивца, а после осторожно снять его с проводов (при этом он, похоже, был ещё и недоволен).
После этого животное выпустили в дикую природу, где оно наверняка недоумевает, почему ему не позволили «позависать» там, где ему хотелось.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Построив башню из четырёх яиц, мужчина побил собственный мировой рекорд
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Financial Times: Украина получит ракеты для американских HIMARS дальностью 300 километров
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине