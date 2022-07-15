Ленивца, расположившегося на отдых на электропроводах в Колумбии, сняли рабочие

Жители города Тараса (Колумбия) забеспокоились за ленивца, который расположился на отдых не в самом подходящем месте.

Животное влезло вверх по электрическому столбу, а после повисло на проводах, что нельзя назвать таким уж безопасным времяпрепровождением.

На помощь зверьку поспешили Виктор Уго Лопес и Алекс Мисас, работники коммунальных служб.

Мужчинам потребовалось около 20 минут, чтобы сначала добраться до ленивца, а после осторожно снять его с проводов (при этом он, похоже, был ещё и недоволен).

После этого животное выпустили в дикую природу, где оно наверняка недоумевает, почему ему не позволили «позависать» там, где ему хотелось.