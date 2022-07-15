Макаревич подтвердил отмену его выступлений в 4 российских городах

Лидер группы "Машина времени" подтвердил, что его концерты не состоятся в 4 городах РФ.

Солист музыкального коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич подтвердил, что выступления группы отменены в таких российских городах, как Пермь, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург.

Макаревич сообщил о том, что музыканты не выйдут на сцену в некоторых российских городах. На сайте "Машины времени" до сих пор сведения о концертах, которые не состоятся, не убрали. Исполнитель не в курсе, по какой причине недостоверная информация до сей поры значится здесь.

Вы знаете, афишей, сайтом занимается мой директор, и это вопрос к нему. Моя задача - выйти на сцену и сыграть концерт. Организацией концертов я не занимаюсь, и отношения к этому, по счастью, не имею никакого.

В настоящее время певец с женой и маленьким наследником пребывает в Израиле. Макаревич утверждает, что у него нет возможности строить далеко идущие планы.

Сын музыканта и его жены журналистки родился в Израиле. Артист сообщил, что будет учить мальчика русскому языку.

Сижу и терпеливо жду, когда сын войдет в восприимчивое состояние. Русский язык ребенок учить однозначно будет, уже закуплены детские книжки, которые сестра купила в Москве.

Отец ждёт не дождётся, когда сын Эйнат повзрослеет. звезде сцены не терпится начать обучать своего наследника русскому языку.