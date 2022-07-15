Хозяйке собаки выписали штраф за то, что её пёс испражнился на тротуаре полгода назад
Жительница Патерны (Испания) была неприятно удивлена, когда получила уведомление о том, что она оштрафована на 500 евро.
Поразила женщину причина штрафа — оказывается, хозяйку заставили отвечать за её пса, испражнившегося на тротуаре.
Действительно, дама припомнила, что как-то раз поленилась убрать за питомцем экскременты, но было это во время отпуска полгода назад, да ещё и в городе Бенальмадена, который находится от её дома в 650 километрах.
Спрашивается — как же власти узнали о том, какое именно животное совершило злодеяние?
Оказывается, всё дело в компании «ADN Canino», которая сотрудничает с властями с 2014 года и специализируется на сборе и ведении данных собачьей ДНК.
Такие данные дополняют чипирование домашних любимцев и помогают бороться с жестоким обращением с собаками, а также воссоединять потерявшихся питомцев с владельцами.
Но, как выяснилось, база данных ДНК может послужить и для того, чтобы понять, чьи же именно фекалии валяются неубранными в неположенном месте.
В своё время хозяйка пса зарегистрировалась в системе «ADN Canino», и теперь ей предстоит расстаться с 500 евро в наказание за свою безответственность.
Опубликовано: Антон Райт
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