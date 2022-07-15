Алексей Оверчук: Россия практически готова дать Беларуси $1,5 млрд на импортозамещение

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук заявил, что российская сторона практически готова дать Беларуси $1,5 млрд на импортозамещение.

Оверчук отметил, что сумма озвучивалась и ранее, однако будет предоставляться в рублевом эквиваленте. Средства выделят «субъектам Беларуси для развития совместных проектов по импортозамещению». На данный момент 14 проектов прорабатываются на самом высоком государственном уровне.

Политик отметил, что на днях встречался с первым вице-премьер Беларуси Николаем Снопковым. Они обсудили детали реализации проектов, поэтому финансовый вопрос «должен быть закрыт в самое ближайшее время». Первые семь проектов будут запущены уже в 2022 году.

Ранее получение российского кредита в $1,5 млрд на импортозамещение анонсировал президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, такое решение он принял совместно с президентом России Владимиром Путиным, после того, как предоставил ему конкретные идеи.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси понимают, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям экономики, страна практически не сможет развиваться. Проблема состоит в экономических ограничениях Запада, которые ввели одновременно с антироссийскими санкциями.