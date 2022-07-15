Госкорпорация «Роскосмос» и NASA договорились о совместных полетах в космос

Государственная корпорация «Роскосмос» и американское национальное космическое агенство NASA договорились о совместных полетах в космос в обозримом будущем.

Документ соглашения о перспективах развития сотрудничества был подписан сегодня, 15 июля 2022 года. Российские астронавты смогут летать на американских космических кораблях на МКС, а американские, соответственно, на российских.

В «Роскосмосе» отметили, что подобные соглашения выгодны обеим сторонам и способствуют развитию сотрудничества в рамках программы Международной космической станции (МКС). Так, в состав экипажа американского космического корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew 5 вошла российский астронавт Анна Кикина.

В NASA отметили, что соглашение направлено на то, чтобы в случае непредвиденной отмены или задержки российского или американского запуска космических кораблей, было обеспечено присутствие астронавтов обеих из сторон на МКС.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Его место занял вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов.