Польша отправила в Украину 232 танка PT-91 Twardy
Министерство обороны Польши отправило Украине в помощь 232 танка типа PT-91 Twardy.
В приграничных с Украиной регионах Польши заметили поезд, который перевозит танки PT-91 Twardy. Данные танки отправляются в помощь Украине.
Данные боевые машины являются собственной польской модификацией советского танка Т-72. Всего эшелон перевозил батальон танков.
Ранее было известно, что Польша пообещала передать Украине 232 танка – это практически 30 процентов от общего числа, которое есть на вооружении у Польши.
Взамен Польша должна получит танки Абрамс от Соединённых Штатов Америки.
Опубликовано: Николай Скира
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