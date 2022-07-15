Польша отправила в Украину 232 танка PT-91 Twardy

Министерство обороны Польши отправило Украине в помощь 232 танка типа PT-91 Twardy.

В приграничных с Украиной регионах Польши заметили поезд, который перевозит танки PT-91 Twardy. Данные танки отправляются в помощь Украине.

Данные боевые машины являются собственной польской модификацией советского танка Т-72. Всего эшелон перевозил батальон танков.

Ранее было известно, что Польша пообещала передать Украине 232 танка – это практически 30 процентов от общего числа, которое есть на вооружении у Польши.

Взамен Польша должна получит танки Абрамс от Соединённых Штатов Америки.