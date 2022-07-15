Кости, сражавшихся в битве при Ватерлоо, обнаружены спустя два столетия
На месте сражения англо-саксов с Наполеоном при Ватерлоо миссия под руководством британских исследователей обнаружила новые человеческие скелеты.
Археологическая миссия, возглавляемая британскими исследователями, обнаружила человеческие останки на месте битвы при Ватерлоо в Бельгии. Это открытие было названо «невероятно редким».
По оценкам историков, только 18 июня 1815 года более 20 000 солдат пали при Ватерлоо, в 20 км к югу от Брюсселя, когда в основном англо-голландские союзные войска под началом герцога Веллингтона отбросили наполеоновские батальоны.
Это одно из самых страшных вооруженных столкновений в истории, поставившее крест на мечтах Бонапарта о великой империи.
Открытие было сделано в районе фермы Мон-Сен-Жан, где Веллингтон устроил в то время главный полевой госпиталь союзников.
«Мы нашли то, что выглядит как полный человеческий скелет. А рядом еще одна ампутированная нога. Это был раненый человек, который скончался в полевом госпитале», — сказал Тони Поллард, профессор Университета Глазго, один из руководителей проекта.
«На полях сражений с Наполеоном такой очень старый след невероятно редок. Мы впервые столкнулись с большим захоронением», — добавил археолог.
Этот проект организовала администрация валлонского региона с благотворительной организацией Waterloo Uncovered, он был запущен в 2015 году по случаю двухсотлетия битвы. Проект объединяет археологов, студентов и военных.
Ева Коллиньон, бельгийский археолог, пояснила, что обнаруженные останки, вероятно, были брошены «на скорую руку» в канале возле полевого госпиталя, настолько велико было число жертв.
Опубликовано: Тарас Медведев
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