Лепс высказался о Пугачёвой, Гребенщикове, Макаревиче, которые уехали из России

Известный исполнитель Григорий Лепс не считает себя вправе осуждать своих коллег, которые приняли решение уехать за границу.

Несмотря на то, что российский исполнитель Григорий Лепс посещал Донбасс с концертами, поддерживая российских военнослужащих, он не позволяет себе осуждать коллег по сцене, избравших иной путь.

Когда Лепсу задали вопрос, что он думает о таких знаменитостях, как Борис Гребенщиков, Алла Пугачева и Андрей Макаревич, тот ответил:

Ну уехали, женщина отдыхает, что в этом такого. Понимаете, у людей короткая память. Те, кого вы перечислили, это великие люди для нашей страны. То, что они имеют свое мнение, - ради Бога. Почему они не должны его иметь? Не знаю, как будет дальше. Я не провидец, не пророк. Да и что им прощать?

Григорий Викторович отметил, что не согласен с теми, кто считает предательством отъезд знаменитостей из страны. Музыкант уверен, что общественное мнение меняется очень быстро, по этой причине в данном вопросе есть тончайшая грань.

Более того, артист заявил, что и он не безгрешен.

Такое может произойти с каждым, в том числе и с вашим покорным слугой.

Спецоперация РФ в Донбассе разделила представителей шоубиза на 2 лагеря. Одни осуждают действия российских властей, другие едут в зону боевых действий с выступлениями.

16 июля Лепсу исполнится 60 лет, а в сентябре этого года певец должен стать дедушкой. Его дочь Инга находится в ожидании первенца.