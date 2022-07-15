Западные СМИ очень сильно сомневаются в победах Киева

Надежды на скорейшее отвоевание Херсона и утраченного в первые дни войны юга также невелики, приходят к выводу аналитики WELT.

Даже западные СМИ уже во многом уставшие от украинской темы порой начали выдавать непропагандистскую информацию. Так и эксперты WELT, которые уже не первую неделю слышат о контрнаступлении на Херсон, засомневались.

«Даже государственному Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданному для контрпропаганды, надоели постоянные сообщения из Киева о якобы продолжающихся наступлениях», - сообщает издание своим немецким читателям.

И затем описывает реальные достижения; «Фактически освобожденных сел всего три: Таврийское в 30 км к западу от Херсона и Потемкино и Ивановка в более чем 100 км к северо-востоку от областного центра. Всего в губернии более 650 населенных пунктов».