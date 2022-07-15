Орбан предупредил, Евросоюз «выстрелил себе в легкие» санкциями против России

Премьер-министр Венгрии призывает ЕС снять санкции с Москвы и заявляет, что «европейская экономика выстрелила себе в легкие».

Евросоюз «выстрелил себе в легкие» санкциями против России из-за войны на Украине, заявил в пятницу, 15 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, призвав лидеров ЕС изменить свою политику в этом отношении.

«Сначала я подумал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но европейская экономика выстрелила себе в легкие и задохнулась», — сказал Виктор Орбан в своем выступлении по национальному радио.

«Есть страны, занимающиеся политикой санкций, но Брюссель должен признать, что это было ошибкой, что (санкции) не достигли своей цели и даже имели обратный эффект», — добавил он.

Виктор Орбан был убежденным противником эмбарго российской нефти, введенного ЕС в начале июня в шестом пакете санкций против России. ЕС пошел на уступку Виктору Орбану, исключив нефть, транспортируемую по трубопроводу, от которого зависит Венгрия.

«В Брюсселе считали, что санкционная политика накажет россиян, но она наказывает нас еще больше», — заявил глава венгерского правительства.

Венгрия, которая импортирует 65% своей нефти и 80% своего газа из Росии, объявила в среду «чрезвычайное положение» в ответ на энергетический кризис. Меры предусматривают, в частности, что физические лица, потребляющие больше газа и электроэнергии, чем в среднем, должны будут оплачивать излишек по рыночной цене, а не по регулируемому тарифу.

«Мы вынуждены взимать более высокую цену, потому что в противном случае система становится нежизнеспособной», — пояснил Виктор Орбан в своем радиовыступлении.