В Колумбии силовики убили лидера FARC, диссидента Нестора Вера

Нестор Вера по прозвищу был убит на юго-западе страны среди девяти других бывших партизан FARC.

Главный диссидентский лидер бывших партизанских Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) Нестор Вера, известный под псевдонимом «Иван Мордиско», был убит вместе с девятью другими повстанцами в результате операции колумбийской армии, сообщил министр обороны Колумбии.

«Эта операция позволила нейтрализовать девять человек на этом первом фронте инакомыслия FARC и нейтрализовать человека по прозвищу Иван Мордиско», — заявил прессе министр Диего Молано.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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