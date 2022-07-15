В Колумбии силовики убили лидера FARC, диссидента Нестора Вера
Нестор Вера по прозвищу был убит на юго-западе страны среди девяти других бывших партизан FARC.
Главный диссидентский лидер бывших партизанских Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) Нестор Вера, известный под псевдонимом «Иван Мордиско», был убит вместе с девятью другими повстанцами в результате операции колумбийской армии, сообщил министр обороны Колумбии.
«Эта операция позволила нейтрализовать девять человек на этом первом фронте инакомыслия FARC и нейтрализовать человека по прозвищу Иван Мордиско», — заявил прессе министр Диего Молано.
Опубликовано: Тарас Медведев
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