В Колумбии силовики убили лидера FARC, диссидента Нестора Вера

Чтобы не терять пульт от телевизора, умелец приделал к нему большой резиновый мячик

Брент Гарсиа уже устал от того, что жена просит его отыскать пульт от телевизора. Несносный пульт как будто просто создан для того, чтобы где-то теряться.

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