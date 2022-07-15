Алиев: Минобороны РФ нарушило обещание по Карабаху

Глава Азербайджана Алиев обвинил Минобороны РФ в невыполнении обещаний касательно вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев в пресс-релизе заявил о том, что Министерство обороны Российской Федерации не выполнило своё обещание данное Министерству обороны Азербайджана по вопросу Карабаха.

Алиев утверждает, что несколько месяцев назад официальные представители Минобороны РФ пообещали Азербайджану обеспечить вывод армянских военных с территории Нагорного Карабаха, однако, согласно заявлению Ильхама Алиева, армянские солдаты до сих пор находятся в Карабахе.