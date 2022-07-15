Минобороны РФ: украинские солдаты обстреляли рынок в Славянске для обвинения России
Генерал-полковник РФ Мизинцев сообщил об обстреле солдатами ВСУ центрального рынка в Славянске в ДНР.
15 июля глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные открыли огонь по центральному рынку города Славянска в Донецкой Народной Республике.
Мизинцев пояснил, что целью нападения ВСУ на объект городской инфраструктуры Славянска было желание посеять в обществе антироссийские настроения посредством обвинения Вооружённых сил РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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