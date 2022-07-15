Минобороны РФ: украинские солдаты обстреляли рынок в Славянске для обвинения России

Еда и алкогольные напитки: что с чем не сочетается

Застолье, напитки, все льется рекой. Почему же на следующий день так плохо нашему организму? Всему виной несовместимость некоторых продуктов питания с алкоголем. Разберёмся, что не стоит смешивать во время застолья.

Подробнее...