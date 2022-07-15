Мизинцев: ВСУ разместились в детских садах и школах ДНР

Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о новых пунктах арсенала украинских солдат в Краматорске и Троицке.

В пятницу, 15 июля 2022 года, генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев во время брифинга заявил, что украинские боевики используют учреждения образования ДНР в качестве пунктов хранения военной техники.

Мизинцев уточнил, что в детских садах и школах Краматорска и Троицка националисты ВСУ разместили бронетанковую технику, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также заминировали всю прилегающую к зданиям учреждений образования территорию.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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