Мизинцев: ВСУ разместились в детских садах и школах ДНР
Российский генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о новых пунктах арсенала украинских солдат в Краматорске и Троицке.
В пятницу, 15 июля 2022 года, генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев во время брифинга заявил, что украинские боевики используют учреждения образования ДНР в качестве пунктов хранения военной техники.
Мизинцев уточнил, что в детских садах и школах Краматорска и Троицка националисты ВСУ разместили бронетанковую технику, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также заминировали всю прилегающую к зданиям учреждений образования территорию.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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