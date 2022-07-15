Пентагон надеется на дипломатическое решение конфликта на Украине

В Пентагоне заявили о том, что США надеются на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

15 июля официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов, пожелавший остаться анонимным, заявил ряду зарубежных СМИ, что Пентагон выступает за дипломатическое решение украинского конфликта.

Чиновник утверждает, что в Минобороны США будут неимоверно рады, если Российская Федерация сядет за стол переговоров с Украиной, как только посчитает необходимым пойти на такой шаг.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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