Пентагон надеется на дипломатическое решение конфликта на Украине
В Пентагоне заявили о том, что США надеются на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.
15 июля официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов, пожелавший остаться анонимным, заявил ряду зарубежных СМИ, что Пентагон выступает за дипломатическое решение украинского конфликта.
Чиновник утверждает, что в Минобороны США будут неимоверно рады, если Российская Федерация сядет за стол переговоров с Украиной, как только посчитает необходимым пойти на такой шаг.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Мизинцев: ВСУ разместились в детских садах и школах ДНР
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Супермодель Ирина Шейк ответила западным пользователям на претензии к ее салату
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине