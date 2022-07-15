США отрицают перепродажу Украиной западного оружия на чёрном рынке

Пентагон не нашёл доказательств перепродажи Украиной поставляемого для ВСУ западного оружия третьим лицам.

15 июля представитель Министерства обороны США во время брифинга заявил, что Пентагон не видит никаких признаком перепродажи украинскими коррумпированными чиновниками западного оружия.

Высокопоставленный представитель Пентагона утверждает, что всё передаваемое киевскому режиму оружие используется сугубо Вооружёнными силами Украины в боевых действия в рамках СВО.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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