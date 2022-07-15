Депутаты Северной Македонии сравнили Евросоюз с нацистами
Оппозиционные политики Северной Македонии устроили перфоманс на заседании парламента.
15 июля депутат оппозиционной ВМРО-ДПМНЕ Олга Лозановска в пресс-релизе заявила, что Европейский союз намерен «стерилизовать» македонцев подобно тому, как стерилизовали нацисты людей с генетическими заболеваниями.
После выступления Лозановска её однопартиец Тони Ярески вылил на трибуну парламента красную жидкость, которая по мнению оппозиционера олицетворяет кровь убитых нацистами македонцев, чтобы остановить членов правительства Северной Македонии от вступления в ЕС.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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