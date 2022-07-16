Евросоюз обещает скорое завершение переговоров с Ираном, но ядерная сделка может не состояться
Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что переговоры с Ираном по соблюдению ядерного соглашения 2015 года подходят к концу. Но их результат остается под вопросом.
Чиновник отметил, что стороны продвинулись в переговорах. Они признал, что обсуждение вопроса в Катаре не дало результатов, но были рассмотрены все актуальные нюансы.
Он сказал, что о деталях пока говорить преждевременно, пока ожидается информация из Ирана и США.
В 2018 году Дональд Трамп, который тогда был президентом США, отказался от сделки с Ираном, которая показалась ему слишком мягкой.
Трамп ввел жесткие санкции в отношении Ирана, который в ответ нарушил ограничения, предусмотренные ядерным пактом.
На днях министр иностранных дел Франции заявил, что для возобновления сделки осталось всего несколько недель.
По соглашению 2015 года Иран должен был ограничить свою спорную программу обогащения урана, необходимого для создания ядерной бомбы.
В Иране заявляют, что намерены использовать ядерную энергию исключительно в гражданских целях в обмен на снятие санкций.
Опубликовано: Светлана Пономарева
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