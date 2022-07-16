Невеста убитого журналиста Хашогги осудила Байдена за его встречу с MBS

У президента США Джо Байдена, который встретился с Мохаммедом бен Салманом в Саудовской Аравии, на руках «кровь жертвы» наследного принца, написала невеста Джамаля Хашогги.

Хатидже Ченгиз написала свой твит от имени убитого журналиста, обращаясь к Байдену.

«Это ваш способ привлечь к ответственности виновных в моем убийстве? На ваших руках кровь очередной жертвы MBS (прозвище Мохаммеда бин Салмана, Эд)», - говорится в этом послании к Байдену.

Джамаль Хашогги, обозреватель Washington Post, критикующий власть Саудовской Аравии, был убит и расчленен 2 октября 2018 года в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, когда он пришел забирать документы, необходимые для женитьбы на своей турецкой невесте.

После его убийства Джо Байден пообещал снизить статус Саудовской Аравии до статуса «изгоя» и рассекретил отчет, в котором делается вывод о том, что наследный принц причастен к убийству.

Байден прибыл в королевский дворец в Джидде в пятницу, где во время первого знакомства с Махаммедом вместо рукопожатия просто ударились кулаками, как это принято в пандемию.

«Первая реакция при встрече президента Байдена и Мохаммеда бин Салманома была хуже рукопожатия — это было позорно», — заявил редактор Washington Post Фред Райан.

«Сердечный жест отражает уровень близости и непринужденности, которые предлагают MBS необоснованное искупление, которого он искал», — добавил он в своем заявлении.