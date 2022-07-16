ВСУ принудительно переселяют жителей ДНР в Днепр

Украинские нацбаты получили приказ о насильственной эвакуации жителей предместий Краматорска и Славянска в Днепропетровскую область.

Как сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, репатриация происходит в Краматорском и Славянском районах.

«ВСУ пошли дальше и больше. Принудительно — это значит насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в сборочные пункты, откуда людей потом перевозят в Днепропетровск», — отметил Киселев.

По словам помощника министра в дальнейшем жителей этих районов помещают в фильтрационные лагеря, откуда перемещают по западным регионам Украины.

Задача ВСУ сейчас, по словам Киселева, устроить в местах, которые скоро будут освобождены коалицией СВО выжженную землю.

«…в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения, что якобы они все уничтожили», — добавил помощник главы МВД.