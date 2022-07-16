ВСУ принудительно переселяют жителей ДНР в Днепр
Украинские нацбаты получили приказ о насильственной эвакуации жителей предместий Краматорска и Славянска в Днепропетровскую область.
Как сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев, репатриация происходит в Краматорском и Славянском районах.
«ВСУ пошли дальше и больше. Принудительно — это значит насильственно заставляют покидать свои дома и ведут в сборочные пункты, откуда людей потом перевозят в Днепропетровск», — отметил Киселев.
По словам помощника министра в дальнейшем жителей этих районов помещают в фильтрационные лагеря, откуда перемещают по западным регионам Украины.
Задача ВСУ сейчас, по словам Киселева, устроить в местах, которые скоро будут освобождены коалицией СВО выжженную землю.
«…в дальнейшем они уничтожат эти населенные пункты и перевалят всю вину на российские подразделения, что якобы они все уничтожили», — добавил помощник главы МВД.
Опубликовано: Тарас Медведев
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