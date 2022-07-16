Байден заявил о выводе американских миротворцев с острова Тиран в Красном море

Многонациональные миротворческие силы, созданные на 40 лет, покинут «к концу года» Тиран, сообщает Белый дом со ссылкой на заявление Байдена.

«Международные миротворческие силы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран», — заявил журналистам президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию.

Тиран один из стратегических островов, расположенных в Красном море между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией.

Остров, находящийся под суверенитетом Египта с 1950 года, был оккупирован Израилем в 1956 году в конце войны за Суэцкий канал. Острова Тиран и Санафир находятся в центре израильско-арабских войн.

В период с 2016 по 2017 год египетские суды вынесли ряд противоречивых решений, прежде чем Верховный конституционный суд вынес решение в пользу прямой регрессии Саудовской Аравии.

Некоторые наблюдатели рассматривают этот шаг как первый шаг к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.