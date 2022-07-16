Байден заявил о выводе американских миротворцев с острова Тиран в Красном море
Многонациональные миротворческие силы, созданные на 40 лет, покинут «к концу года» Тиран, сообщает Белый дом со ссылкой на заявление Байдена.
«Международные миротворческие силы, в том числе американские войска, покинут остров Тиран», — заявил журналистам президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Тиран один из стратегических островов, расположенных в Красном море между Египтом, Израилем и Саудовской Аравией.
Остров, находящийся под суверенитетом Египта с 1950 года, был оккупирован Израилем в 1956 году в конце войны за Суэцкий канал. Острова Тиран и Санафир находятся в центре израильско-арабских войн.
В период с 2016 по 2017 год египетские суды вынесли ряд противоречивых решений, прежде чем Верховный конституционный суд вынес решение в пользу прямой регрессии Саудовской Аравии.
Некоторые наблюдатели рассматривают этот шаг как первый шаг к нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Правительство Беларуси подало заявку на вступление страны в ШОС
Григорий Лепс заработал огромный капитал на своем хите "Рюмка водки"
USA Today: в Сенате США поссорились из-за права на аборт для беременных мужчин
Вирусологи предупреждают о распространении нового штамма ковида
WSJ: сделка по зерновому вопросу предполагает прекращение огня на Украине