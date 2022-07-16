Зеленский назвал российское общество «калекой» на многие поколения
Президент Украины Зеленский считает, что российское общество уже пострадало от многолетней войны против его страны.
Украина сохранит «человечество и цивилизацию», сказал он в своем видеообращении в субботу.
Он пообещал, что разрушенные учебные заведения будут восстановлены.
«Но российское общество с таким количеством убийц и палачей так и останется калекой на поколения. И в этом они сами виноваты», - резюмировал Зеленский.
Опубликовано: Тарас Медведев
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