Зеленский назвал российское общество «калекой» на многие поколения

Президент Украины Зеленский считает, что российское общество уже пострадало от многолетней войны против его страны.

Украина сохранит «человечество и цивилизацию», сказал он в своем видеообращении в субботу.

Он пообещал, что разрушенные учебные заведения будут восстановлены.

«Но российское общество с таким количеством убийц и палачей так и останется калекой на поколения. И в этом они сами виноваты», - резюмировал Зеленский.