Журналисты из США подставили Байдена перед переговорами в Эр-Рияде
Американские журналисты решили подставить Джо Байдена перед стартом важных переговоров в Саудовской Аравии.
Джо Байден, который прибыл в Саудовскую Аравию на важные переговоры в Эр-Рияде с целью попросить нефти для США, был подставлен своими же соотечественниками, которые были аккредитованными журналистами на мероприятии.
Перед стартом самих переговоров в полном зале арабских шейхов один из американских журналистов выкрикнул вопрос о том, намерен ли Байден следовать своему обещанию по превращению Саудовской Аравии в страну-изгоя. Джо Байден предпочёл проигнорировать вопрос, но лица сидящих в зале арабских политиков говорят о том, что они всё услышали.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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