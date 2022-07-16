Журналисты из США подставили Байдена перед переговорами в Эр-Рияде

Американские журналисты решили подставить Джо Байдена перед стартом важных переговоров в Саудовской Аравии.

Джо Байден, который прибыл в Саудовскую Аравию на важные переговоры в Эр-Рияде с целью попросить нефти для США, был подставлен своими же соотечественниками, которые были аккредитованными журналистами на мероприятии.

Перед стартом самих переговоров в полном зале арабских шейхов один из американских журналистов выкрикнул вопрос о том, намерен ли Байден следовать своему обещанию по превращению Саудовской Аравии в страну-изгоя. Джо Байден предпочёл проигнорировать вопрос, но лица сидящих в зале арабских политиков говорят о том, что они всё услышали.