Олаф Шольц утверждает, что Германия была вынуждена восстановить работу своих старых электростанций из-за санкций в отношении России в связи со спецоперацией.

16 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин вынужден восстанавливать роботу старых и выведенных из обслуживания электростанций с целью обеспечить страну энергией в преддверии отопительного сезона.

Шольц признался, что на подобные шаги Германию толкает нехватка газа, что связано с антироссийскими санкциями Берлина, введёнными после начала спецоперации на Украине.