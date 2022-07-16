Шольц: из-за спецоперации Германия возобновила работу старых электростанций

Олаф Шольц утверждает, что Германия была вынуждена восстановить работу своих старых электростанций из-за санкций в отношении России в связи со спецоперацией.

16 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин вынужден восстанавливать роботу старых и выведенных из обслуживания электростанций с целью обеспечить страну энергией в преддверии отопительного сезона.

Шольц признался, что на подобные шаги Германию толкает нехватка газа, что связано с антироссийскими санкциями Берлина, введёнными после начала спецоперации на Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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